Lettre du jour – Bientôt deux ans que ça dure Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Thônex, 14 décembre

Depuis quasi deux ans, nous sommes en guerre psychologique. On avait annoncé que ce grave virus serait éradiqué de la planète dans les quatre mois suivant sa découverte et ses conséquences.

Deux ans plus tard, on avance, on recule et on feint d’ignorer les problèmes graves de survie du commerce: on ferme, on ouvre, on referme et on rouvre, selon l’humeur du moment d’une poignée de gouvernants qui ont désormais tous les droits (votés naïvement le 28 novembre 2021).

On met les personnes en quarantaine, puis on change d’avis. Peu importe que les familles soient séparées depuis deux ans à Noël. Le vaccin protège durant un an, puis dix-huit mois, puis seulement trois ou quatre mois. Et hop! on insiste pour une troisième dose qui doit rétablir la situation… d’ici au printemps (sic)!

Le test PCR est valable 72 heures, puis 48 heures. Il coûte 135 fr. en Suisse et 39 fr. aux Émirats arabes unis. Le test antigénique est valable 48 heures, mais comme on s’aperçoit que beaucoup de personnes consultent à ce sujet, on ramène le tout à 24 heures (au même prix), donc on double les recettes.

Les enfants ne doivent pas être vaccinés, car non vecteurs du virus, puis ce sont eux qui transportent la chose et il faut les vacciner dès l’âge de 5 ans! On parle de courbes que personne ne peut contrôler, mais pas des infirmiers et des lits qui ont été retirés des Urgences.

Mais… on ne parle pas des personnes bien portantes avant vaccin qui subissent des conséquences graves et occupent les soins intensifs, ou pour le moins, les cabinets dont les médecins n’osent pas dire que les symptômes (diabète, inflammation du cerveau, thrombose, trouble cardiaque) sont très probablement dus aux injections. Sans parler des fatigues chroniques ou des problèmes pulmonaires installés pour plusieurs mois, voire années, dans un corps parfaitement sain, sans pathologie préalable.

Et bien entendu, ce genre de conséquence n’est pas admise par les assurances maladies… la boucle est bouclée! En deux ans, on aura appauvri la planète, rendu les gens psychopathes et rien guéri du tout: des virus et des bactéries proliféreront toujours… sauf à enfermer complètement les peuples chez eux, les empêcher de bouger, ne serait-ce qu’au village voisin. […]

Michèle Sonzogni

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.