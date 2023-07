Pour faire face aux chaleurs de l’été, les Vert’libéraux ont lancé mardi deux initiatives populaires sur le territoire de la ville de Genève. Ils souhaitent à travers elles accroître le nombre de zones ombragées et mettre en place un nouveau lieu de baignade. Ce dernier serait situé entre le pont des Bergues et le pont du Mont-Blanc, au bord du quai du Général-Guisan, en face de l’île Rousseau. Yves Herren, président de la section vert’libérale et conseiller municipal, détaille ces nouveaux aménagements.

Pourquoi proposer un espace ombragé et un lieu de baignade à cet endroit?

Le constat part du principe que, hormis la plage des Eaux-Vives et les Bains des Pâquis, le lieu de baignade et d’ombrage le plus proche se trouve à la Jonction, à deux kilomètres, ce qui ne laisse pas le temps de s’y rendre à la pause de midi pour les employés de bureau de l’hypercentre.

Or, les conséquences du réchauffement climatique seront de plus en plus difficiles à supporter si ces habitants n’ont pas, durant leurs semaines de travail en été, la possibilité de se poser tranquillement à l’ombre et d’avoir un instant de fraîcheur à midi.