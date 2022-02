Cent mille frontaliers à Genève, c’est pour tout bientôt. Fin décembre, indique l’Office cantonal des statistiques (Ocstat), le nombre de frontaliers actifs atteignait 96’492 dans le canton. C’est 6131 personnes de plus par rapport à fin 2020 (+6,8%, contre +5,1% au niveau Suisse). Après un tassement en 2020, la hausse est vive et même nettement supérieure en 2021 par rapport à celle observée durant la période 2015-2019 (+3,5% en moyenne annuelle). «On peut ainsi y voir un effet de rattrapage», précise l’Ocstat.

Toutes les branches sont concernées par la hausse. Dans certains cas, il s’agit manifestement d’un rattrapage, puisque certains secteurs avaient vu leurs effectifs «baisser notablement en 2020 en raison des mesures de restriction liées à la pandémie». Du coup, l’hébergement et restauration gagne 151 personnes, le commerce de gros et de détail 635, les transports et l’entreposage 114. En revanche, d’autres branches continuent sur une lancée observée déjà en 2020. C’est le cas pour la construction (+696 personnes), la santé et l’action sociale (+672). Enfin, les travailleurs engagés par une agence de travail temporaire, qui sont attribués uniquement à la branche économique «activités liées à l’emploi», enregistrent un boom en 2021 (+1227 personnes).