Hockey sur glace – Bienne – GE Servette annulé Après l’annonce de deux cas positifs au Covid-19 dans les rangs de Bienne, l’équipe a été placée en quarantaine. La rencontre prévue face aux Grenat ce vendredi a été annulée. Cyrill Pasche

Le choc pour la sixième place entre Bienne et Genève n’aura pas lieu ce vendredi. keystone-sda.ch

Scénario catastrophe à quelques matches de la fin du championnat: le choc pour la sixième place entre Bienne et Genève prévu vendredi est annulé. Jeudi, le Finlandais Toni Rajala avait été testé positif au Covid, mais le club seelandais avait tout de même obtenu le feu vert pour disputer ses matches du weekend contre Genève vendredi et Lausanne samedi. Tous les coéquipiers de Rajala avaient été testés jeudi. Mais un cas supplémentaire - Michael Hugli - a été annoncé vendredi, provoquant ainsi l’annulation de la rencontre face aux Aigles. L’équipe biennoise a été placée en quarantaine.

Les Aigles patientent dans le car

L’équipe genevoise, qui venait d’arriver à Bienne lorsque la nouvelle est tombée, patientait encore dans le car aux alentours de 18h30 dans l’attente d’une confirmation officielle de l’annulation.

Reste désormais à savoir comment la fin du championnat pourra être bouclée si le club seelandais doit respecter une quarantaine et ne peut plus jouer ses six derniers matches dans les délais. La fin de la saison régulière était en effet fixée au 5 avril, soit dans 11 jours précisément. Les play-off doivent débuter une semaine plus tard, le 13 avril. Le HCB devait affronter Genève deux fois, Lausanne, Rapperswil, Ambri et Zoug.