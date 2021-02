Lettre du jour – Bienfait de l’animal de compagnie Opinion Caroline Leroux

Photo d’illustration JEAN-PAUL GUINNARD

Meinier, 10 février

Un commentaire sur l’article «Les chats et les chiens sont un luxe superflu» m’a attristée […]: «Les gens qui ont besoin d’un animal sont simplement incapables de meubler leur solitude et leur vide affectif et intellectuel. Ça se soigne!»

Délibérément ou non, cette personne fait preuve d’une grande indifférence et/ou d’incompréhension face aux troubles de la santé psychique et j’en garde un goût amer. Voilà deux ans que j’ai commencé le chemin complexe du rétablissement après dix ans de lutte contre la dépression et un trouble alimentaire. En plus du soutien de mes proches et de ma psychologue, mon animal de compagnie fait partie intégrante de mon rétablissement.

Il y a dix-huit mois, j’ai adopté une chienne de race indéfinissable, abandonnée bébé dans la rue et gentiment déposée dans un refuge par un passant. Ma chienne m’aide à structurer mon quotidien, à me responsabiliser et à reprendre le contrôle de ma vie. Un lien absolu nous unit; nous nous sommes sauvées mutuellement.

Cette personne n’a pas tort, «ça se soigne», en effet. Justement, ma chienne est un élément essentiel de ces soins. La prise en charge d’un être vivant redonne un nouvel élan; quand mon trouble alimentaire ou la dépression menacent de reprendre le dessus, le simple besoin de sortir ma chienne m’oblige à réagir.

Je n’ai pas pour but de convaincre d’autres d’adopter ou d’aimer les animaux de compagnie. Je ne raffole pas des chats; les poissons me laissent indifférente; et je vois trop de chiens entre les mains de personnes qui n’auraient jamais dû en adopter.

En revanche, je souhaite encourager une réflexion sur des propos dont on ne mesure pas forcément l’impact. Sa phrase a ravivé de nombreuses questions, pas toutes agréables. J’ai d’abord cru y voir du mépris mais je pense qu’il s’agit plutôt d’un peu de provocation. Quoi qu’il en soit, j’en suis restée un peu sonnée.

Pourtant sans le vouloir, cette personne effleure la vérité. J’avais effectivement un vide affectif que j’ai comblé pendant des années par de graves troubles du comportement alimentaire et autres comportements destructeurs. Aujourd’hui, j’ai retrouvé un équilibre affectif avec mes proches ainsi qu’un équilibre de vie avec mon amie à quatre pattes et je l’en remercie.