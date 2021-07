Covid-19 et gestes barrières – Bien que les variants progressent, la poignée de main revient On la pensait révolue en raison du risque élevé de contagion qu’elle comporte, or elle fait son retour. Entre Joe Biden et Vladimir Poutine, mais aussi au coin de la rue, entre proches ou collègues. Catherine Cochard

Genève, le 16 juin 2021, Vladimir Poutine et Joe Biden se serrent la main. Le geste entre les présidents russe et américain est symbolique à plus d’un titre. AFP/Brendan Smialowski

On s’en souvient comme si c’était hier: à l’aube du printemps 2020, on nous avait intimé à ne plus se serrer la main. Il y eut quelques faux départs, des vents infligés à des interlocuteurs se laissant déborder par un excès de convivialité ou d’incrédulité face à ce qui était sur le point de s’abattre.

Puis tout le monde s’y est plié. Les paumes, comme les êtres, ont pris leurs distances les unes des autres. Des parades ont vu le jour pour remplacer le rituel de politesse utilisé depuis l’Antiquité, et on a vu apparaître toutes sortes de «checks», poing contre poing, coude contre coude, pied contre pied.