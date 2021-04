Halte aux régimes! – «Bien manger doit rester un plaisir» Le nutritionniste et coach sportif Olivier Bourquin plaide pour une bonne alimentation sans frustration dans son nouveau livre. David Moginier

Olivier Bourquin dans la salle du MotionLab du Mont-sur-Lausanne, où il consulte. Odile Meylan/24 heures

«On dit toujours qu’on doit avoir une alimentation équilibrée, mais ça ne veut rien dire. Entre vous et moi, entre un homme et une femme, entre un sportif et un pantouflard, chacun devra manger différemment pour être bien.» Olivier Bourquin vient de sortir un nouveau livre qui propose des conseils pour bien s’alimenter, mais toujours avec plaisir. La preuve? Il y déroule «cinquante recettes pour allier les aliments et optimiser leurs bienfaits pour votre cerveau, vos muscles et votre peau». Dont cinq imaginées par Jean-Yves Drevet, chef de la Maison du Prussien, à Neuchâtel.