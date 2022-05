Propre en ordre – Bien laver ses sols, une histoire de seaux Chaque semaine, retrouvez une chronique servicielle et pratique concernant votre habitat. François Bouyssarie - Maison Romande de la Propreté

Pour les balais, privilégiez ceux à franges en fibres coton qui absorbent un maximum d’eau, et évitez les franges synthétiques peu absorbantes. GETTY IMAGES

Nous devons régulièrement laver les sols du logement. Si on procède avec la technique habituelle (balai, frange de lavage et un seau), on se retrouve très vite avec un seau rempli d’eau sale. On risque d’avoir des traces de lavage. On doit changer l’eau à de nombreuses reprises. D’un point de vue hygiénique, ce n’est pas satisfaisant non plus.