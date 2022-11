Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est une excellente chronique parue sur le site du quotidien «Le Monde» qui m’a mené vers des questionnements sur nos pratiques communicationnelles. On y analysait l’histoire des expressions, et il s’agissait en l’occurrence de celle des formules de politesse terminant les messages électroniques contemporains.

On constate que «cordialement» et «bien à vous» ont tout emporté. L’essentiel des e-mails et des conversations en réseau se termine systématiquement par l’une de ces banales formules types, parfois augmentée – «très» cordialement – ou alors façon potes de bureau – bien à «toi» –, et ce sont là les rares libertés stylistiques qui demeurent. Il semble que l’on ait affaire à un symptôme, professent sociologues et analystes du verbiage cités par le journal. Celui de l’horizontalité feinte des relations que ceux qui nous gouvernent veulent nous faire avaler comme une modernité. Je fais moi-même partie d’une entreprise si à la mode que je suis censé tutoyer mes patrons. J’ai toujours détesté ça.

Ma première remarque est une déception: je ne fais sur cette thématique aucunement exception au troupeau et au commun. Je balance du «cordialement» et du «bien à vous» au kilo depuis des années et je m’en veux d’avoir ainsi participé à un affadissement du concept des salutations d’usage et à un appauvrissement de la langue. Les formules se fanent si on les utilise trop.

Deuxième remarque: l’usage de ces phrases toutes faites les a donc menées à perdre leur sens. Cordialement, tu parles. Bien à vous de mes deux. Sous leurs airs compassés, les mots disent de nos jours exactement le contraire de ce qui est écrit. Syndrome d’époque: il s’agit seulement de s’extirper hypocritement de nos e-mails, hé, on n’a pas que ça à faire, pas de se quitter sur un mot gentil. Troisième remarque: ne regrettons pas le temps passé et ses tournures qui ne soulignaient que notre raideur émotionnelle. Veuillez agréer mes salutations distinguées envers ceux qui pensent donc que l’on était plus poli jadis.

Dernière remarque: redonner leur vérité aux mots est une priorité et un combat quotidien. Cela en pensant vraiment à qui nous nous adressons, famille, crétins, fâcheux, collègues, amours. Il faut varier, tenter des choses. «À bientôt, amie, que je puisse revivre.» «Monsieur Truc, notre échange fut charmant, mais ne m’importunez plus.» «Vous parler fut un soleil, chef, j’attends vos directives en cette lumière heureuse.» Etc.

Car les seules bonnes salutations, exquises au lieu d’être empressées, sont celles qui éloignent les affreuses «bises» pour aller vers l’hypothèse des baisers. Comme dans cette chanson de Webster et Mandel: «L’ombre de ton sourire quand tu es partie va colorer tous mes rêves.» C’est plus classe qu’«à +», non?



