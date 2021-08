États-Unis – Biden confirme le retrait d’Afghanistan au 31 août Confronté à un ultimatum des talibans, Joe Biden a confirmé mardi la date butoir du 31 août pour terminer la «mission» de l’armée américaine en Afghanistan, à condition que le nouveau régime afghan n’entrave pas l’évacuation de ceux qui veulent fuir Kaboul.

Joe Biden à la Maison-Blanche le 24 août 2021. Getty Images via AFP

Lors d’un sommet virtuel avec ses homologues du G7, le président des États-Unis a opposé une fin de non-recevoir aux alliés de Washington qui plaidaient avec insistance pour une prolongation de la présence militaire américaine, afin de laisser plus de temps aux exfiltrations d’Afghans jugés à risque dans leur propre pays depuis la prise du pouvoir par les talibans.

«Nous sommes actuellement sur la voie de terminer d’ici le 31 août» la «mission» visant à «évacuer les gens aussi efficacement et sûrement que possible», a-t-il déclaré lors d’une allocution retardée à plusieurs reprises. Mais le respect de ce délai «dépend» de la coopération des talibans pour «permettre l’accès à l’aéroport» des candidats au départ, a-t-il prévenu, les mettant en garde contre toute «entrave» à ces opérations difficiles. Joe Biden a ainsi précisé avoir «demandé au Pentagone et au département d’État des plans d’urgence pour ajuster le calendrier si cela devait être nécessaire».

Le 46e président des États-Unis avait lui-même fixé cette date du 31 août pour le retrait total des forces étrangères, après avoir dans un premier temps évoqué l’échéance fortement symbolique du 11 septembre, 20e anniversaire des attentats de 2001 à New York et Washington.

«Risque grave»

Pour justifier son maintien après avoir été pris au dépourvu par la victoire éclair des talibans sur l’armée gouvernementale à la faveur de ce retrait américain, il a invoqué mardi le «risque grave et croissant d’une attaque» du groupe djihadiste État islamique. «Chaque jour d’opérations apporte un risque supplémentaire pour nos troupes» de la part de cette organisation qui «cherche à viser l’aéroport et attaquer les forces américaines et alliées ainsi que les civils innocents», a-t-il martelé.

Le dirigeant démocrate a fait valoir que Washington avait déjà contribué à l’évacuation de 70’700 personnes -- dont 4000 ressortissants américains -- depuis la mise en place du pont aérien le 14 août, veille de l’entrée des talibans dans Kaboul et de leur prise du pouvoir.

Des milliers d’Afghans sont massés depuis des jours à l’aéroport de la capitale, certains avec leur famille entière, dans l’espoir de pouvoir entrer et monter dans un des avions affrétés par les Occidentaux qui se succèdent sur le tarmac.

«Ligne rouge»

Avant l’annonce du président américain, les talibans avaient énergiquement répété leur opposition «ferme» à toute extension des évacuations au-delà du 31 août -- présentée la veille comme une «ligne rouge». Lors d’une conférence de presse, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a sermonné les Occidentaux, accusé de vider le pays de ses forces vives en évacuant les Afghans qui ont travaillé avec eux, souvent parmi les plus qualifiés.

Les Occidentaux «ont des avions, ils ont l’aéroport, ils devraient emmener leurs ressortissants (…) hors d’ici», a-t-il déclaré. Mais «ils ne devraient pas encourager les Afghans à fuir l’Afghanistan» ni emmener avec eux des Afghans qualifiés, ingénieurs ou autres. «Nous leur demandons d’arrêter cela (…) Ce pays a besoin de son expertise», a-t-il insisté.

Lors de la réunion du G7 avec les dirigeants de l’Allemagne, du Canada, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni, l’Union européenne avait elle demandé à Joe Biden de sécuriser l’aéroport de Kaboul «aussi longtemps que nécessaire» pour «achever» les évacuations. Mais dans son communiqué final, le G7 s’est tourné vers les talibans, leur demandant de «garantir un passage sûr» à ceux qui veulent quitter l’Afghanistan, y compris au-delà du 31 août.

«Empêcher le terrorisme»

Le groupe des grandes puissances occidentales prévient aussi les talibans qu’ils devront «rendre compte de leurs actes pour empêcher le terrorisme et sur les droits humains, en particulier ceux des femmes», et que leur pays, qui fut un refuge d’Al-Qaïda avant les attentats du 11-Septembre, ne devait «jamais redevenir un havre pour le terrorisme et une source d’attaques terroristes contre d’autres» pays.

D’après le Washington Post, le directeur de la CIA William Burns a eu un entretien confidentiel lundi à Kaboul avec le cofondateur des talibans, Abdul Ghani Baradar -- la plus haute rencontre à ce niveau entre les États-Unis et le régime fondamentaliste depuis son retour au pouvoir. Et Joe Biden a estimé que les ex-rebelles avaient jusqu’ici «pris des mesures» pour faciliter les évacuations, même si «la situation est fragile».

Les Afghans déterminés coûte que coûte à quitter le pays, dont beaucoup ont travaillé pour l’ancien gouvernement ou avec des étrangers, redoutent que les talibans ne cherchent à se venger et instaurent le même type de régime fondamentaliste et brutal que quand ils étaient au pouvoir, entre 1996 et 2001.

Femmes fonctionnaires

«Les talibans n’ont pas changé», a affirmé lundi Nilofar Bayat, la capitaine de l’équipe afghane de basket-ball en fauteuil roulant, qui est parvenue à quitter son pays pour se réfugier en Espagne.

Hors de Kaboul, dans les campagnes et certaines villes, beaucoup sont soulagés de voir des décennies de guerre prendre fin. Mais les femmes et les minorités ethniques s’inquiètent pour leur sort. Les talibans s’efforcent de se présenter sous un jour plus modéré à la population et à la communauté internationale, mais sans convaincre. Lors de sa conférence de presse, le porte-parole taliban a assuré que les Afghanes employées dans l’administration pourraient retourner au travail «lorsque la sécurité sera assurée», en ajoutant qu’elles devaient rester chez elles d’ici là.

La Haute-Commissaire de l’ONU aux droits humains, Michelle Bachelet, a déclaré mardi que le respect par les talibans des droits fondamentaux des femmes et des filles serait une «ligne rouge fondamentale».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.