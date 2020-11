États-Unis – Biden assure que l’Amérique est «de retour» sur la scène mondiale Lors d’un point presse à Wilmington, le président élu a indiqué s’être entretenu avec six dirigeants mondiaux et s’est dit «confiant» dans sa capacité à restaurer «le respect dont l’Amérique jouissait auparavant».

Joe Biden a entamé ses entretiens avec les dirigeants étrangers. KEYSTONE

Joe Biden a déclaré mardi que l’Amérique était «de retour» sur la scène mondiale et s’est dit «confiant» dans sa capacité à restaurer «le respect» international pour son pays.

Le démocrate a souligné lors d’un point presse dans son fief de Wilmington s’être entretenu avec six dirigeants mondiaux. «Je leur ai dit que l’Amérique était de retour», «ce n’est plus l’Amérique seule». Leur réponse a été très «enthousiaste (…) donc j’ai confiance, nous allons réussir à restaurer le respect dont l’Amérique jouissait auparavant», a-t-il ajouté.

Joe Biden a entamé ses entretiens avec les dirigeants étrangers lundi avec un appel du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Il s’est également entretenu mardi avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui s’est dit impatient de «renforcer le partenariat» entre le Royaume-Uni et les États-Unis, avec la chancelière allemande Angela Merkel et avec le chef du gouvernement irlandais Micheal Martin.

Relations transatlantiques

Joe Biden a affirmé mardi au chef de l’État français Emmanuel Macron qu’il souhaitait «redynamiser les relations bilatérales et transatlantiques, notamment à travers l’Otan et l’Union européenne», souvent malmenées par Donald Trump.

Lors de leur premier échange téléphonique, les deux hommes ont évoqué leur future coopération sur la lutte contre la pandémie et «la menace du changement climatique», ainsi que sur «la sécurité et le développement en Afrique», selon un communiqué publié par l’équipe de transition du démocrate.

Joe Biden a «remercié le président Macron pour ses félicitations et a exprimé son désir de renforcer les relations entre les États-Unis et la France, leur plus ancien allié», ont encore dit les services du futur président.

«Le chef de l’État a félicité Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris et les a assurés de sa volonté de travailler ensemble sur les enjeux contemporains: climat, santé, lutte contre le terrorisme et défense des droits fondamentaux», a fait savoir la présidence française.

ATS/NXP