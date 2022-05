États-Unis – Biden accueille l’Asie du Sud-Est, accord commercial allégé en vue Les dirigeants des pays d’Asie du Sud-Est sont accueillis jeudi à Washington pour afficher l’engagement concret des États-Unis dans cette région face aux appétits croissants de la Chine.

Joe Biden à Chicago le 11 mai 2022. AFP

Avant l’invasion russe de l’Ukraine, le président américain avait clairement défini sa première priorité sur la scène internationale: la compétition teintée de confrontation avec Pékin.

Le sommet avec l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean), qui s’ouvre jeudi par un dîner avant d’autres rencontres vendredi, doit permettre au démocrate, accaparé depuis des mois par le conflit russo-ukrainien, de remettre l’accent sur sa politique asiatique.

Son principal conseiller pour l’Asie, Kurt Campbell, a expliqué que les États-Unis entendaient évoquer avec l’Indonésie, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Laos et Brunei les domaines de coopération comme la lutte contre le Covid-19.

Cadre économique pour l’Indo-Pacifique

Il a aussi dit s’attendre à «un intérêt important», de certains de ces pays, pour le Cadre économique pour l’Indo-Pacifique (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF), la dernière initiative commerciale américaine annoncée fin 2021 par le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une visite à Djakarta. «Nous avons bon espoir de pouvoir avoir un lancement substantiel avec un panel très large d’acteurs potentiels», a assuré Kurt Campbell, invité mercredi du cercle de réflexion United States Institute of Peace.

Koji Tomita, l’ambassadeur du Japon à Washington, a précisé lors d’un autre événement qu’il s’attendait à ce que l’IPEF soit lancé formellement la semaine suivante, lors d’une visite très attendue de Joe Biden à Tokyo et à Séoul.

L’ancien président démocrate Barack Obama avait proposé un traité de libre-échange transpacifique (TPP), présenté à l’époque comme un instrument-clé pour que les États-Unis soient en première ligne dans cette région dont il avait, déjà, fait une priorité.

Mais son successeur républicain Donald Trump, dans son tournant souverainiste, avait tourné le dos à cet accord, qu’il jugeait défavorable aux travailleurs américains. Joe Biden, pourtant vice-président de l’ère Obama, a clairement fait comprendre qu’il n’avait aucune hâte de relancer de grands accords de libre-échange, à l’unisson avec une opinion plus protectionniste.

Pas de «nouvelle Guerre froide»

Selon des experts, l’IPEF prévoit d’engager formellement les États-Unis à travailler avec leurs partenaires sur des priorités économiques, comme l’amélioration des chaînes d’approvisionnement perturbées depuis la pandémie, la lutte anticorruption ou la promotion d’énergies propres. Mais contrairement aux accords commerciaux traditionnels, cette initiative ne garantira pas l’accès au marché des États-Unis, la première économie mondiale -- qui est d’ordinaire octroyé pour obtenir les concessions des autres pays.

Kurt Campbell a assuré que le président Biden n’entendait pas embarquer l’Asie «dans une nouvelle Guerre froide», et que les éventuelles ententes commerciales devraient répondre aux «besoins» des populations de la région.

La Chine est le premier partenaire commercial de l’Asean depuis plus de dix ans, malgré d’intenses tensions territoriales entre Pékin et plusieurs membres du forum comme le Vietnam et les Philippines.

Le sommet de Washington intervient aussi alors que les États-Unis n’ont cessé depuis plus d’un an d’accroître leur pression sur la Birmanie en riposte au coup d’État militaire de février 2021. Des responsables américains ont dit qu’ils afficheraient leur soutien aux forces démocratiques de Birmanie, et que le pays serait probablement représenté par une chaise vide pendant les réunions.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.