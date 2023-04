diplomatie – Biden a discuté avec Macron de sa récente visite en Chine Le président américain Joe Biden s’est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron au sujet de ses propos polémiques sur la question de Taïwan.

Le président chinois Xi Jinping (à g.) et le président français Emmanuel Macron visitent le jardin de la résidence du gouverneur de Guangdong, le 7 avril 2023, où vivait le père du président chinois Xi Jinping, Xi Zhongxun. AFP

Le président américain Joe Biden a discuté, jeudi, avec Emmanuel Macron de la récente visite en Chine du président français, dont les propos sur la question de Taïwan ont suscité des critiques tant en Europe qu’aux États-Unis. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont «évoqué le déplacement récent du président Macron en Chine et leurs efforts continus pour promouvoir la prospérité, la sécurité, les valeurs partagées et l’ordre international fondé sur l’État de droit» dans la région Asie-Pacifique, et ont «réaffirmé l’importance de maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan».

Le chef de l’Etat français a lui aussi réaffirmé sa volonté de voir les Européens continuer «de se réarmer pour assumer leurs responsabilités dans le partage de fardeau de la sécurité transatlantique», a affirmé l’Elysée dans un communiqué.

Si les Chinois ont loué les «très bonnes idées» de Macron, l’ancien président Donald Trump a accusé Macron de «lécher le cul» du président chinois.

Afficher plus La Chine ne fera «aucune concession» et fustige les Occidentaux Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a souligné vendredi que la Chine ne fera «aucune concession» sur Taïwan et fustigé les «absurdes» critiques occidentales qui pourraient avoir de «dangereuses conséquences». «Nous entendons souvent des propos étranges, prétendant que la Chine défie l’ordre international fondé sur des règles, tente de modifier unilatéralement le statu quo dans le détroit de Taïwan par la force ou la coercition», a déclaré vendredi Qin Gang. «Cette logique est absurde et ses conséquences dangereuses», a-t-il affirmé lors d’un forum diplomatique organisé à Shanghai, fustigeant une «définition» du statu quo par les Occidentaux qui revient à «piétiner la souveraineté chinoise». «Nous ne ferons aucune concession à ceux qui tentent de mettre à mal la souveraineté et la sécurité de la Chine. Quiconque jouera avec le feu sur la question de Taïwan finira par se brûler», a souligné Qin Gang.



AFP

