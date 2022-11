Sixième maillot retiré au GSHC – Bezina et Ge/Servette, une histoire commune pour l’éternité Le mythique numéro 57 de l’ex-capitaine des Aigles sera accroché ce soir aux Vernets. Le défenseur valaisan nous raconte ses moments les plus marquants avec son club de toujours. Ruben Steiger

Goran Bezina a été le capitaine de Ge/Servette pendant 10 saisons. ÉRIC LAFARGUE

Impossible d’évoquer Ge/Servette sans penser immédiatement à Goran Bezina. L’histoire d’amour liant le club et sa figure emblématique pendant quinze saisons sera scellée pour toujours ce vendredi, en marge du match contre Berne. Le mythique numéro 57 de l’ex-capitaine sera retiré et figurera sur le mur des Vernets, au côté de six autres légendes du club.