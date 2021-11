Viticulture genevoise – Bertrand Favre et Anthony Fonjallaz: les phénix bios de la rive gauche Médaillés de frais, les Domaines de Miolan et du Chambet brillent avec des cuvées sans chimie et sans reproche. Portraits croisés de vignerons qu’on aime. Jérôme Estebe

Bertrand Favre du Domaine de Miolan, tout beau, tout bio. DR

Pas de doute, il se passe un truc sur la Rive gauche. Avant, on avait là un coin de vignoble qui somnolait gentiment. Aujourd’hui, ça crépite, plus que nulle part ailleurs dans le canton. Voyez ces conversions bios en cascade, ces échanges entre les gens des champs et des vignes, cette créativité, cette ouverture, cette solidarité. «Sur la Rive gauche, il existe un élan général chez les agriculteurs. Autour de nous, ça fait tache d’huile, ça aide, ça stimule», nous confiait Sarah Meylan du Domaine de la Vigne Blanche il y a quelques années. Il semble bien que cet élan aille crescendo.