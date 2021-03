Une envie de retour pour Alinghi – Bertarelli rêve toujours de la Coupe de l’America

En exclusivité pour «Le Matin Dimanche», Ernesto Bertarelli s’exprime pour la première fois sur la 36e édition de la plus ancienne compétition sportive de l’histoire. Fasciné par les bateaux volants de Luna Rossa et Team New Zealand, le patron d’Alinghi n’exclut pas un retour dans le jeu. Interview.