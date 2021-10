Certificat Covid – Berset voulait des contrôles mais la frontière est une passoire La Confédération évoque des «contrôles aléatoires» et corrobore des témoignages faisant état d’une inspection très légère des documents d’entrée. Julien Culet

Comme ici à Genève Aéroport, le contrôle des certificats Covid et des formulaires d’entrée à la frontière n’est pas systématique. Laurent Guiraud/Tamedia

Entrerait-on en Suisse comme dans un moulin? Le certificat Covid et le formulaire d’entrée ne sont en tout cas contrôlés que de manière très sporadique à la frontière, même lorsqu’on descend d’un avion. Plusieurs témoignages recueillis vont en effet dans ce sens. Tous concernent des voyageurs arrivés ces dernières semaines. «Je rentrais du Brésil après avoir fait une escale à Paris et je n’ai pas eu de contrôles à Cointrin», s’étonne ainsi Marie, Genevoise. Une différence de traitement entre pays qui interpelle. «Je suis arrivé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Il y avait deux files. Une pour les Français, qui étaient systématiquement contrôlés, et une pour les Suisses, qui ne l’étaient pas», souligne Laurent*.