Crise du coronavirus – Berset voudrait prolonger et renforcer le semi-confinement Le ministre de la Santé devrait demander mercredi à ses collègues de garder les restaurants fermés et d’abolir les régimes d’exception pour les cantons. Julien Culet

Avec ces mesures, le ministre de la Santé Alain Berset veut éviter une hausse des cas provoquée par les mutations du virus. keystone-sda.ch

Les restaurants devraient être fermés après le 22 janvier. Alain Berset souhaite en effet demander mercredi la prolongation de la mesure sur le plan national à ses collègues du Conseil fédéral, affirme le «Blick», qui cite deux sources concordantes. Nos confrères rapportent que le ministre de la Santé aurait de bonnes chances d’obtenir l’aval des autres membres du Gouvernement. Les fitness et les musées seraient également concernés par la mesure qui se prolongerait pendant une bonne partie du mois de février. Les commerces, pour leur part, continueraient à devoir fermer à 19 h ainsi que les dimanches et jours fériés.

Alain Berset souhaiterait également uniformiser ces restrictions à tous les cantons. Actuellement, ils peuvent décider de s’y conformer si la valeur R de reproduction du virus est en dessous de 0,9 pendant sept jours et si l’incidence pour 100’000 habitants est inférieure à celle du pays. Les conditions étant jugées imprécises, elles devraient donc être supprimées.

Suite déjà envisagée

Le ministre de la Santé entend lutter contre une hausse des cas à venir spectaculaire qui serait due à la propagation des mutations en provenance du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud. D’autres mesures seraient également envisagées, d’après le «Tages-Anzeiger». Il s’agirait de la fermeture des écoles, des commerces non essentiels et de l’obligation de travailler à domicile.