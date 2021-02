Assouplissement en vue – Berset veut autoriser les événements culturels et sportifs Le ministère de l’intérieur va présenter au Conseil fédéral de nouvelles mesures d’assouplissement dans la gestion de la pandémie. Des décisions sont attendues au plus tôt le 17 mars.

Les événements culturels et sportifs pourraient rapidement être à nouveau autorisés KEYSTONE

Le ministre suisse de la santé, Alain Berset, envisage un assouplissement des mesures prises pour lutter contre le coronavirus dans les prochains mois, affirme la SonntagsZeitung, qui a obtenu une confirmation de son chef de la communication.



Les événements culturels et sportifs pourraient rapidement être à nouveau autorisés. Même l’interdiction sur les grands événements pourrait être levée en été. Le ministère de l’intérieur va présenter ses propositions au Conseil fédéral prochainement et des décisions pourraient être prises au plus tôt le 17 mars.



Les réouvertures se feraient cependant dans des conditions strictes. Les organisateurs sondés par le journal se disent sceptiques quant à la rentabilité des manifestations, s’ils doivent compter sur des restrictions importantes.

ATS/revue de presse