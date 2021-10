Le parlement étend son enquête – Berset n’est pas tiré d’affaire sur son incartade privée Les Commissions de gestion veulent savoir s’il y a eu une utilisation abusive des fonds et des moyens fédéraux pour venir à bout de la maîtresse chanteuse. Arthur Grosjean , Berne

L’affaire de chantage continue de peser sur Alain Berset. Les Commissions de gestion veulent plus de lumière sur ce qui s’est passé. Anna-Tia Buss / Tamedia

Un conseiller fédéral qui a vécu une aventure extraconjugale, cela ne devrait pas normalement intéresser les médias. C’est une affaire strictement privée qui ne regarde que lui. Voilà pour la théorie.

En pratique, c’est un peu plus compliqué quand la maîtresse du ministre s’avise de vouloir le faire chanter et lui réclame 100’000 francs pour ne pas divulguer correspondance et photos. Là, l’appareil de l’État se met en branle et cela suscite des questions qui deviennent d’intérêt public.