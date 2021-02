Analyse d’Arthur Grosjean – Berset, Napoléon et la lassitude de la population L’absence d’indicateurs clairs, le manque de perspective et les mesures arbitraires de fermeture passent de plus en plus mal auprès d’un public fatigué après onze mois d’épidémie. Arthur Grosjean

La perception favorable de la population à propos d'Alain Berset s’est dégradée au fil des mois. Keystone

Ce n’est plus simplement un ras-le-bol. Cela devient aussi un ras-le-Berset. La population encaisse de plus en plus difficilement les «bulletins de santé Covid» du chef du Département de l’intérieur. Les phrases creuses qu’il assène sur «la nécessité de trouver un chemin», «la lumière au bout du tunnel» ou «l’humilité à garder devant le virus» fatiguent. Même le dernier gadget langagier, «Attention à la pandémie dans la pandémie», n’électrise plus les foules, même s’il est débité dans un français et un allemand irréprochables.

Pourquoi cette lassitude? Parce qu’il est toujours question de nouveau danger potentiel. Il y a peu, c’étaient les fêtes de fin d’année qui allaient amener à une explosion des cas, aujourd’hui c’est le virus mutant. Du conditionnel à la pelle. Or ce que les gens veulent, c’est un peu de concret à quoi ils peuvent se raccrocher. Et là, il faut repasser.