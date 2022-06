Votation cruciale sur la retraite – Berset joue à quitte ou double sur l’AVS Après l’échec de Prévoyance 2020, le conseiller fédéral se doit de faire passer l’élévation de l’âge de la retraite des femmes contre son parti. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

Alain Berset réussira-t-il à mettre fin à la malédiction qui frappe toutes les réformes de la prévoyance vieillesse depuis les années 2000? (KEYSTONE/Peter Schneider) keystone-sda.ch

C’est la votation la plus importante de l’année. Le 25 septembre, les Suisses diront s’ils acceptent de sécuriser les finances de l’AVS en augmentant l’âge de la retraite des femmes et aussi le taux de TVA. Les enjeux sociétaux sont énormes. Et un homme joue à quitte ou double sur cette votation: Alain Berset. S’il l’emporte, il marquera son nom dans l’histoire suisse des réformes sociales. S’il perd, il ne restera de lui que l’image de Monsieur Corona.