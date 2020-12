Lutte contre le Covid – Berset fixe un ultimatum aux cantons alémaniques Le Conseil fédéral menace d’intervenir dans les cantons où le virus repart. Les Romands sont félicités. Arthur Grosjean

Alain Berset et le Conseil fédéral adressent un ultimatum aux cantons alémaniques dont les contaminations repartent à la hausse. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) keystone-sda.ch

C’est le monde à l’envers. Alors que les Romands ont passé pour les cancres dans leur lutte contre le Covid avec des taux de contamination extrêmement élevés, ils font désormais figure de bons élèves aux yeux du Conseil fédéral. En revanche, certains cantons alémaniques sont pointés du doigt. Vendredi, le Conseil fédéral a même décidé de leur fixer un ultimatum. Soit ils prennent rapidement des mesures pour stopper la hausse de leurs cas Covid, soit le gouvernement leur imposera des mesures vendredi prochain.

Cette remise à l’ordre est extrêmement rare au Palais fédéral. Le Conseil fédéral préfère toujours chanter la romance officielle d’une bonne collaboration entre la Confédération et les cantons. On se félicite de ces liens fructueux qui permettent d’agir au plus près des intérêts de la population, et bla bla bla.