Coronavirus – Alain Berset douche les espoirs du monde de la culture Aucune réouverture n’est prévue, a rappelé lundi le ministre de la Santé lors d’une rencontre virtuelle avec les organisations du secteur culturel.

Le ministre de la Santé Alain Berset a rencontré lundi virtuellement des représentants des milieux culturels. AFP

Le chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI), Alain Berset, a lundi un échange avec des représentants de différents milieux culturels. Lors de la rencontre, qui s’est déroulée de manière virtuelle, les organisations du secteur ont rappelé au conseiller fédéral leurs difficultés actuelles. Toutefois, une réouverture n’est pas au programme, a fait savoir le ministre de la Santé.

Fermeture prolongée des institutions culturelles, interdiction des manifestations culturelles: les mesures destinées à endiguer la pandémie, que le Conseil fédéral a dû prendre fin 2020 en raison de la situation épidémiologique et prolonger jusqu’à fin février, touchent très durement le domaine de la culture, reconnaît le DFI dans un communiqué. Une situation qui ne s’est pas améliorée depuis la première rencontre entre les acteurs culturels et Alain Berset, le 16 novembre dernier.

Acteurs culturels indemnisés

Le conseiller fédéral a rappelé l’engagement des acteurs étatiques à combattre les difficultés existentielles que rencontre ce secteur de la manière la plus efficace possible. Depuis l’élaboration des différentes mesures visant à atténuer les conséquences économiques dans ce domaine, des échanges périodiques ont lieu entre les acteurs du secteur culturel et les représentants de la Confédération et des cantons. Ces échanges permettent d’évaluer les mesures de soutien et de les adapter en continu.

Le Conseil fédéral a alloué 280 millions de francs au train de mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie pour le secteur de la culture en 2020, rappelle le DFI. Lors de la dernière révision de la loi Covid-19 en décembre 2020, l’indemnisation des pertes financières a été introduite pour les acteurs culturels, alors qu’elles n’étaient à disposition que des entreprises culturelles. Les montants maximaux concernant le revenu et la fortune permettant de bénéficier d’une aide d’urgence ont été relevés. Enfin, les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ont été étendues aux salariés ayant un contrat à durée déterminée.

Assouplissements par étapes

Toutefois, a précisé Alain Berset, il n’est pas possible à l’heure actuelle de donner de perspectives claires sur la réouverture des institutions culturelles ou l’autorisation de manifestations culturelles. La réouverture progressive dépend de nombreux facteurs, tels que l’avancée de la vaccination, la propagation des nouvelles variantes du Covid et le respect des mesures sanitaires.

Le Conseil fédéral évalue en permanence la situation épidémiologique. Si des assouplissements sont possibles dans les mois à venir, cela se fera probablement par étapes et en fonction du type et de la taille des manifestations.

comm/egr