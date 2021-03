Urbanisme – Bernex voit naître de nouveaux noms de lieux Dans le cadre de son urbanisation, la Commune a nommé des rues et des espaces qui sont récemment sortis de terre. Marianne Grosjean

DR

De nouveaux lieux ont été baptisés à Bernex, une commune en pleine urbanisation. Le Conseil d’État a validé dernièrement plusieurs propositions de nouvelles dénominations, s’est félicité la maire Guylaine Antille.

Tout d’abord, une nouvelle place en bordure de la route du Pré-Marais s’appellera, sans surprise, «place de Pré-Marais» (N° 1 sur plan). Ensuite, la voie commençant à la route de Pré-Marais et finissant sur un nouvel espace public côté route de Chancy portera le nom de «promenade du Décanat» (N° 2). «Cette dénomination met en valeur la mémoire des lieux, révélée au travers des richesses de fouilles archéologiques sur ce site. L’église de Saint-Mathieu, anciennement située à cet endroit, était le chef-lieu du décanat du Vuillonnex. Ce centre de décanat était extrêmement important durant le Moyen Âge; il a périclité avec la Réforme protestante puis a finalement disparu, avec toutefois le maintien d’une Croix des Missions qui rappelle la présence de l’église», détaille le communiqué du Conseil d’État.

Le nouveau chemin de Saint-Mathieu (N° 3) commence désormais au nouvel espace public côté route de Chancy, soit la fameuse Goutte Saint-Mathieu, dont le déclassement a fait l’objet d’un référendum et à propos duquel les Genevois voteront sous peu. Enfin, le parc des Molliers (N° 5) représentera le parc agro-urbain situé au cœur du grand projet de Bernex, qui s’étend sur plus de 8 hectares, entre le P+R et le chemin des Tacons. «Ce nom évoque des terres humides et grasses. Ce lieu de détente rassemblera notamment une place de jeux pour les enfants, une grande prairie pour des activités de plein air et des parcours confortables pour la promenade ou les balades familiales à vélo. Il offrira des espaces ombragés grâce à la plantation de près de 200 arbres et accueille également la ferme urbaine de Bernex et ses cultures destinées à la vente directe», précise encore le communiqué.