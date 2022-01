Bâtiment scolaire – Bernex va étendre son école grâce à des containers À la rentrée d’août 2022, l’établissement de Luchepelet s’agrandira de quatre classes provisoires posées sur le terrain de football. Marianne Grosjean

Genève 05.01.2022

Commune de Bernex. Centre sportif STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’école de Luchepelet, à Bernex, est pleine à craquer. Dès la rentrée prochaine, soit l’année 2022-2023, quatre classes supplémentaires seront ajoutées grâce à l’installation d’une vingtaine de containers préfabriqués. En effet, pour une classe, six containers accolés sont nécessaires. Ces derniers seront placés dans le préau, au milieu du terrain de football. Voté lors de la dernière séance du Conseil municipal, un crédit de 939 000 francs devrait couvrir les frais d’installation et de location des pavillons provisoires.

Abo Bâtiments scolaires «Il faut dix à douze ans pour faire aboutir un projet de construction d’école» L’année suivante, soit la rentrée de 2023-2024, l’école se verra ajouter encore 4 classes supplémentaires, soit une cinquantaine de containers au total. Cette augmentation graduelle des capacités d’accueil devrait tenir jusqu’à la rénovation de l’école en 2026, qui durera deux ans et apportera à la rentrée 2028 douze classes supplémentaires.

Urbanisme en expansion

Cyril Huguenin, conseiller administratif du Centre en charge des Infrastructures, analyse: «Il y a une augmentation du nombre d’élèves à Luchepelet, qui est une conséquence logique de la densification douce de la zone villas et la rénovation des bâtiments à proximité. Ce sont des familles, soit plutôt des couples avec de jeunes enfants, qui s’y sont installés. Avec l’émergence du nouveau quartier de Saint-Mathieu pour 2023, une nouvelle augmentation du nombre d’enfants en âge scolaire est à prévoir, ce qui explique la prévision de doubler le nombre de ces pavillons dans un an et demi.»

Pourtant, l’école de Luchepelet, soit la plus fréquentée de Bernex avec ses 280 élèves, n’a pas encore eu besoin de dépasser le nombre maximal de 24 élèves par classe. «Le nombre d’élèves par classe reste dans la moyenne cantonale, estime Cyril Huguenin, ce qui représente environ 22 élèves par classe. L’école a pu utiliser tous les espaces possibles à l’intérieur de ses murs en y créant des classes plutôt que de surcharger les effectifs. Mais elle arrive à bout de ses capacités.»

Sur les quatre salles supplémentaires prévues dans les containers, une sera dévolue à l’enseignement, les trois autres à l’animation parascolaire entre 12 h et 14 h et de 16 h à 18 h. «Cela nous permettra de libérer des salles à l’intérieur pour y mettre un maximum de classes classiques.»

Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.