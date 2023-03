Aménagement genevois – Bernex tient enfin son nouveau parc Pour compenser la densification de la commune, le parc des Molliers a été inauguré ce lundi. Un espace vert nouvelle génération qui se veut «agro-urbain». Emilien Ghidoni

Pour entrer dans le parc, on passe sous une arche biscornue figurant un ruban de Möbius. LUCIEN FORTUNATI

En arrivant sur les lieux, on croirait se trouver à l’orée d’un champ. Pourtant, il s’agit bien d’un espace vert public. Le parc des Molliers, à Bernex, est le petit dernier de la grande famille des parcs genevois. Ce lundi, représentants cantonaux et communaux étaient réunis pour son inauguration. Le site couvre 8 hectares. Il comprend une place de jeux, une zone détente, 200 arbres (dont 80 fruitiers), une prairie à pique-niques et un terrain agricole.

«Aujourd’hui, nous célébrons l’ouverture d’un lieu pour lequel nous nous sommes battus durant des années», se félicite Anne-Lise Cantiniaux, cheffe de projet. Initialement prévue pour 2014, l’ouverture des Molliers a pris du retard à cause des multiples oppositions au projet de développement de Bernex-Est.

«Nous ne pouvions pas commencer les travaux sans que les diverses zones agricoles soient déclassées et les projets de logement voisins validés», détaille la fonctionnaire. La découverte d’une ancienne voie romaine lors des travaux d’excavation n’a rien arrangé non plus.

«Le parc des Molliers est la preuve que l’on peut densifier tout en verdissant.» Antonio Hodgers, conseiller d’État

Mais en ce lundi froid de mars 2023, le parc est bien là. La place de jeu tout en bois marque une césure entre la prairie en herbes folles d’un côté et le terrain agricole de l’autre. Ce dernier produira des légumes et des fruits qui seront vendus aux passants.

«L’agriculture est dans l’ADN de Bernex, affirme fièrement Cyril Huguenin, maire de la commune. Une ferme sera bientôt construite, qui servira aussi d’espace de dégustation pour faire connaître les produits de notre terroir.» Une compensation nécessaire pour les paysans ayant perdu une partie de leur terrain dans la construction du parc.

Compenser la densification

Les Molliers agiront aussi comme un poumon vert pour un espace appelé à se densifier. Bernex prévoit la construction de plusieurs écoles ainsi que 1600 logements sur son territoire. «Contrairement à ce que certains affirment, le parc des Molliers est la preuve que l’on peut densifier tout en verdissant, lance Antonio Hodgers. Ce lieu servira de lien entre le monde urbain et la campagne genevoise.»

Le conseiller d’État responsable du Département du territoire souligne qu’environ 110’000 mètres cubes de matériaux d’excavation issus de divers chantiers ont été utilisés pour l’aménagement du parc.

«Il faudra encore plus d’espaces publics en réponse à la densification de Bernex.» Cyril Huguenin, maire de Bernex

«Ce parc suffit pour compenser le quartier de la Goutte de Saint-Mathieu, pas pour les autres projets d’aménagements, tempère Cyril Huguenin. Il faudra encore plus d’espaces publics en réponse à la densification de Bernex.» Comme en écho à cet avertissement, Antonio Hodgers indique que 60 hectares d’espaces verts sont ou seront aménagés à l’échelle cantonale.

