Finances communales – Bernex engrange un bonus et réduit sa dette Contrairement à un budget qui prévoyait un déficit, la Commune marque un excédent de 350’500 francs. Marianne Grosjean

La mairie de Bernex. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Bernex revient dans les chiffres noirs. Le budget 2020 prévoyait un déficit de plus de 232’500 francs, et la Commune a annoncé un excédent de quelque 350’500 francs au final. Par ailleurs, la dette a pu être réduite de 6 millions de francs. Gilbert Vonlanthen, conseiller administratif chargé des Finances, a présenté avec satisfaction le bilan des comptes 2020 au Conseil municipal mardi soir. «Les impôts sont restés stables, mais c’est surtout la production de la gravière qui constitue une bonne surprise. Nous avions compté sur un revenu de 300’000 francs, or c’est au total quelque 1’400’000 francs que le gravier nous a rapportés.»