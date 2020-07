Nos parcs secrets (4/7) – Bernex cache bien son minijardin Le parc Marina est si bien caché qu’il détient la palme au classement des jardins publics secrets de Genève. Benjamin Chaix

Entre la rue de Bernex et le chemin de Saule, la biodiversité est chez elle. ©Enrico Gastaldello

On le trouve – si on le cherche bien – dans le village de Bernex. C’est un petit parc récent, car son inauguration remonte à septembre 2016. Il est situé entre la rue de Bernex, à la hauteur du numéro 268, et le chemin de Saule. Un espace au milieu d’une zone habitée, d’où l’on voit les voisins dans leur propre jardin ou sur leur terrasse. Le nom Marina pourrait laisser croire qu’il s’agit d’un lieu fait pour la baignade ou le canotage. Il n’en est rien. C’est le prénom de sa donatrice, Marina Cruz Favre, une Bernésienne née en 1934, très intéressée par la vie communale, souvent présente dans le public des séances du Conseil municipal. Cette dame est décédée le 23 février 2008, son mari Louis Favre restant usufruitier de son jardin pour le restant de ses jours.

Celui-ci étant décédé à son tour le 7 mars 2015, le don que sa femme avait fait de son vivant à Bernex est devenu effectif. Cette commune naguère rurale, devenue une petite ville pourvue d’immeubles, a donc depuis quatre ans son parc public. Orienté côté Jura, il est inondé de soleil pendant l’après-midi. On s’y trouve à la fois dans un lieu habité par l’art contemporain et par un souci de la biodiversité très louable. Une pancarte accueille le visiteur avec cette question: «Pourquoi conserver des orties dans un parc public?» Réponse: «Une cinquantaine de papillons diurnes et nocturnes utilisent les orties pour se reproduire et se nourrir. Les graines d’orties nourrissent les oiseaux et les hérissons viennent y chercher limaces et escargots.» Les hérissons, c’est sûr, n’ont pas peur d’être piqués par cette plante dont les vertus horticoles, l’intérêt nutritionnel et l’attrait culinaire sont détaillés sur le même panneau.

Parmi les herbes hautes dépasse une sorte de tournesol en bois, fait de compartiments aménagés en maison pour abeilles sauvages. Là aussi, on s’instruit dans le parc Marina. «Il existe plus de six cents espèces d’abeilles sauvages, aussi appelées abeilles solitaires», dit le texte d’un nouvel écriteau. Ces insectes indispensables à la pollinisation des arbres fruitiers ont des chambres toutes prêtes dans cet hôtel. Les bourdonnantes ont le choix entre tige creuse, tige à moelle, nichoir à bourdon, coquille d’escargot et brique avec torchis: le grand luxe! Ouvert de 7 h à 22 h, le parc Marina ne supporte ni le bruit ni les comportements incivils. Les chiens, même tenus en laisse, n’y sont pas tolérés. C’est un îlot de tranquillité et de respect de la nature, avec une note très humaine sous la forme d’un banc et d’une table en bois posés sur une dalle de béton. Il y a aussi deux sculptures en marbre posées dans l’herbe, œuvres de l’artiste genevois Luc Tiercy, commandées par la Commune en hommage à Marina Cruz Favre. Une forme blanche et une autre noire, inscrites dans le paysage.