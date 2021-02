Nouveau programme de recherche – Berne veut réduire le nombre d’expérimentations animales Le Conseil fédéral a lancé mercredi un programme visant à remplacer autant que possible les expériences sur les animaux par des méthodes alternatives. Une diminution du nombre d’animaux de laboratoire fait également partie des objectifs.

Les aspects éthiques et sociétaux des expérimentations animales seront également étudiés. KEYSTONE

Les expérimentations animales ont toujours moins bonne presse. Le Conseil fédéral a lancé mercredi un nouveau programme de recherche, visant principalement à diminuer leur nombre ou à les remplacer par des méthodes alternatives. Il est doté de 20 millions de francs sur cinq ans.

Dirigé par le Fonds national suisse, le programme s’intitule «Advancing 3R – animaux, recherche et société». Il se base sur trois principes: remplacement, réduction et raffinement.

L’idée est de remplacer autant que possible les expériences sur les animaux par des méthodes alternatives, grâce par exemple à des cellules ou de la peau artificielles. La réduction aussi bien du nombre total d’animaux de laboratoire que du nombre d’animaux par expérience constitue le second objectif.

Troisième et dernier but: le raffinement. Il s’agit de diminuer les contraintes subies par les animaux et leur stress, en améliorant les conditions expérimentales et de détention, mais aussi d’augmenter le volume de connaissances par animal utilisé.

Aspects éthiques

Le programme entend donc encourager les projets innovatifs, visant à développer, valider ou améliorer des méthodes ou des instruments. Un autre module se penchera sur les recommandations permettant un meilleur transfert dans la pratique du savoir lié aux principes 3R, d’identifier les obstacles à la mise en œuvre de ces principes et de développer des stratégies d’implémentation.

Les aspects éthiques et sociétaux des expérimentations animales seront également étudiés. De même que la recherche sur le développement des relations entre l’être humain et l’animal.

Le programme sera dirigé en étroite collaboration avec le Centre de compétences 3R, fondé en 2018 et bénéficiant du soutien de la Confédération. Ses résultats seront rendus publics.

ATS