Coronavirus en Suisse – Berne souhaiterait maintenir les restrictions au-delà de février Selon la presse dominicale, le Conseil fédéral n’annoncera pas d’allégement des mesures à la fin du mois, notamment en raison des nouveaux variants. Tout au plus pourrait-il y avoir des assouplissements «symboliques», par exemple pour les zoos ou les musées.

Berne souhaite maintenir les restrictions actuelles concernant les réunions privées, la fermeture des magasins et des restaurants et l’interdiction des manifestations au-delà de fin février, selon la «SonntagsZeitung». Keystone/Ennio Leanza

Le Conseil fédéral va probablement maintenir la plupart des restrictions malgré une baisse du nombre de cas de Covid-19, selon la presse dominicale. La réouverture ne devrait être que timide, rapporte la «NZZ am Sonntag».

Selon une personne bien informée dans l’entourage du Conseil fédéral, «il y aura des assouplissements principalement dans le domaine symbolique». Tout au plus y aura-t-il un ou deux susucres en mars. Par exemple, seuls les magasins individuels, les zoos ou les musées pourraient être autorisés à rouvrir en mars.

Le Conseil fédéral craint une augmentation des infections quotidiennes à partir de mars en raison des nouveaux variants. Un scénario table sur 15’000 contaminations par jour contre 1600 aujourd’hui.

Jusqu’à l’été?

La «SonntagsZeitung» rapporte pour sa part que, lors des entretiens de Watteville vendredi, Alain Berset a présenté aux partis gouvernementaux de nombreux scénarios relatifs à l’évolution de la pandémie et à la durée des restrictions actuelles. Il en ressort que le Conseil fédéral souhaite maintenir les restrictions actuelles concernant les réunions privées, la fermeture des magasins et des restaurants et l’interdiction des manifestations au-delà de fin février, écrit le journal.

Présent aux entretiens, le coprésident du PS Cédric Wermuth l’a confirmé au journal. Dans une lettre, l’UDC prétend quant à elle qu’Alain Berset a annoncé lors de ces entretiens le maintien des mesures actuelles jusqu’à l’été.

La campagne nationale de vaccination coûte 500 millions de francs Afficher plus La campagne nationale de vaccination coûte à la Suisse environ 500 millions de francs, rapporte la «NZZ am Sonntag». Le journal se base sur les données d’Alfred Angerer, professeur d’économie de la santé à la Haute école zurichoise des sciences appliquées. Il a effectué son estimation en tablant sur une demande de neuf millions de vaccins, soit la quantité nécessaire pour vacciner deux tiers des adultes avec deux doses chacun. Alfred Angerer estime le coût du vaccin à 20 francs par dose. Le montant effectivement payé par la Confédération est secret. Il faut encore compter 130 millions pour la mise en oeuvre de la vaccination, si l’on se base sur le taux de 14,50 francs retenu par l’assurance maladie. À cela s’ajoutent les frais de logistique et pour le matériel d’usage courant. En outre, Alfred Angerer calcule des dépenses supplémentaires parce que certains cantons vaccinent en dehors des centres.

ATS