Informatique – Berne signe, notamment avec Alibaba, pour des services de cloud L’utilisation du cloud public par la Confédération repose principalement sur des données publiques et des données n’ayant pas besoin de protection particulière.

L’entreprise chinoise Alibaba fait partie des cinq sociétés choisies par la Chancellerie fédérale. (Image d’illustration) AFP

L’Administration fédérale a conclu des contrats pour des services de cloud public d’un montant de 110 millions de francs avec cinq fournisseurs. Il s’agit des sociétés américaines Amazon, IBM, Microsoft et Oracle, ainsi que de l’entreprise chinoise Alibaba.

Les cinq géants de l’internet ont signé des contrats au contenu identique pour le projet Public Clouds Confédération, a fait savoir, mardi, la Chancellerie fédérale dans un communiqué. Des «éléments contractuels supplémentaires ont été établis avec chacun d’eux», précise cette dernière, qui examine actuellement la possibilité de publier les contrats.

Avant la conclusion du contrat, la Chancellerie a fait clarifier dans un rapport les bases juridiques de l’utilisation des nuages informatiques, «principalement du point de vue de la protection des données, de la sécurité de l’information et du secret de fonction», précise le communiqué. Le rapport contient aussi des listes de contrôles destinées à aider l’Administration fédérale à évaluer les conditions à respecter pour l’utilisation des nuages informatiques.

Pas pour les données sensibles

Les travaux ont été réalisés sous la direction du secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique (TNI) de la Chancellerie fédérale, en collaboration avec l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) pour l’acquisition et l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). L’OFIT se porte garant pour que les appels de services infonuagiques se déroulent dans les règles.

L’Administration fédérale mise sur un «mélange de services issus de nuages privés appartenant à la Confédération et de nuages publics tiers». La Confédération entend ainsi surtout avoir accès à une infrastructure très évolutive et à un large éventail de nouvelles technologies.

L’utilisation des nuages publics de la Confédération repose principalement sur des données publiques et des données n’ayant pas besoin de protection particulière. Les offices souhaitant les utiliser «doivent d’abord établir un cahier des charges indépendant des fournisseurs et procéder à des clarifications approfondies», précise le document.

Plainte pendante

Ces offices doivent notamment vérifier si l’externalisation et le traitement des données dans un nuage public sont conformes à la législation. De plus, une analyse des besoins de protection est nécessaire. La question de savoir comment, si et quelles prestations de cloud les départements se procureront demeure ouverte. Les prestations sont limitées à 110 millions de francs durant cinq ans.

Une procédure est actuellement en cours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Un citoyen exige que la Confédération cesse de travailler sur l’achat de services d’informatique en nuage public auprès de fournisseurs étrangers. Une demande de mesures provisionnelles est pendante. L’Administration fédérale attend la décision incidente du tribunal avant d’acheter ces services.

La raison de l’attribution du marché aux cinq géants de l’internet tient essentiellement au prix. Huit entreprises avaient fait acte de candidature. Google était reparti les mains vides et avait fait recours auprès du TAF, qui lui avait toutefois refusé l’effet suspensif. La Confédération avait ainsi pu procéder à la conclusion des contrats.

ATS

