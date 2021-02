Crise sanitaire – Berne refuse de fixer un plan de sortie du confinement Les restaurants et les magasins resteront fermés au moins jusqu’au 28 février. À droite, on dénonce ce flou dans la sortie de crise. Arthur Grosjean , Gabriel Sassoon

Alain Berset n’est pas près de lâcher la bride aux restaurants et aux magasins, virus mutant oblige. Keystone

Y a-t-il une majorité de droite au Conseil fédéral? Sur le papier, oui, avec deux UDC et deux PLR au gouvernement. Mais dans les faits, cela ne joue pas un très grand rôle dans cette crise sanitaire. Malgré les pressions de l’UDC et de la présidente du PLR, Petra Gössi, le Conseil fédéral a refusé mercredi de présenter un plan de sortie de confinement. Il s’est juste borné à doucher les espoirs de l’économie en assénant que les restaurants et les magasins resteraient fermés au moins jusqu’en mars.

«Il n’est pas réaliste d’envisager des assouplissements importants d’ici à la fin du mois.» Alain Berset, conseiller fédéral en charge de la Santé