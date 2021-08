Vaccination contre le Covid-19 – Berne ne prévoit pas encore de troisième dose Plusieurs pays ont décidé de proposer un tel rappel aux personnes les plus âgées. En Suisse, cette question est encore à l’étude. Caroline Zuercher

La question de savoir s’il faut recommander une troisième dose de vaccin pour «booster» l’immunité se pose un peu partout dans le monde. KEYSTONE

Une troisième dose de vaccin contre le Covid est-elle nécessaire, quand et dans quelles conditions? La question gagne en importance et plusieurs pays franchissent ce pas. Le Ministère de la santé allemand a ainsi annoncé lundi qu’un rappel serait proposé aux personnes âgées et vulnérables ainsi qu’à celles et ceux qui n’ont pas reçu de vaccin à ARN messager.

Autres exemples: Israël a lancé une telle campagne pour les plus de 60 ans, et, selon «The Telegraph», le Royaume-Uni se préparerait à distribuer 32 millions de doses de «boosters» aux adultes de plus de 50 ans ainsi qu’aux personnes immunodéprimées.