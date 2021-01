Stations prises d’assaut – Berne n’a pas l’intention de dire stop au ski Les photos des files d’attente de skieurs ne respectant pas les distances sociales n’ont pas convaincu la Confédération de reprendre la main. Benjamin Pillard

Samedi dernier à Villars-sur-Ollon, la file d’attente pour rejoindre la télécabine du Roc d’Orsay s’étendait jusqu’au parking. DR Les distances sociales tout comme la notion de groupe de 5 personnes était difficile à respecter dans les gares vaudoises de Villars et de Bretaye, samedi dernier. DR Samedi dernier à La Lécherette (VD), près du col des Mosses, la file d’attente pour le téléski remontait jusque sur les pistes, les skieurs ayant majoritairement bien appliqué la règle sanitaire du 1,50 m entre chaque personne. Keystone/Jean-Christophe Bott 1 / 3

À la différence du week-end précédent, où la neige se faisait encore désirer, l’or blanc est tombé en quantité tout au long de la semaine dernière, si bien que les stations de ski du pays ont été littéralement prises d’assaut lors de la journée ensoleillée de samedi.

«La fermeture des domaines skiables n’est pas à l’étude pour le moment, en tout cas au niveau de la Confédération. Le respect des mesures actuellement en vigueur et décidées par le Conseil fédéral relève de la compétence des Cantons.» Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Seulement voilà: les plans de protection appliqués par les remontées mécaniques pour faire face au Covid-19 entraînent une limitation drastique du nombre de passagers pouvant embarquer dans une télécabine. Si bien que les skieurs ont souvent attendu plus d’une heure pour pouvoir atteindre les domaines d’altitude. Des files d’attente dans lesquelles les distances sociales n’ont été respectées durant le week-end dans de nombreuses stations, à Anzère (VS) comme à Adelboden (BE) ou en Suisse orientale. À Villars-Les Diablerets, la plus forte affluence de la saison a été enregistrée samedi. Les autorités ont même prié les fans de glisse de renoncer à faire le déplacement, via un message publié peu après midi sur ses canaux de communication.