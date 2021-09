Opposition aux mesures Covid à Berne – La police utilise des balles en caoutchouc contre des manifestants Les forces de l’ordre ont dû faire usage de canons à eau et de balles en caoutchouc jeudi soir lors d’une manifestation contre les mesures sanitaires qui a rassemblé près de 800 personnes.

Plusieurs canons à eau et des balles en caoutchouc ont été utilisés après 21h lorsque les manifestants ont tenté de se diriger vers le Palais fédéral. KEYSTONE/Peter Schneider Les forces de l’ordre étaient présentes en nombre dans la capitale. KEYSTONE/Peter Schneider La police bernoise avait annoncé qu’elle serait présente avec un important contingent pour assurer la sécurité de la population. KEYSTONE/Peter Schneider 1 / 7

La police a à nouveau utilisé des canons à eau et des balles en caoutchouc contre des participants à une manifestation contre les mesures anti-Covid à Berne jeudi soir. Au total, environ 800 personnes ont pris part à la manifestation non autorisée.

Au départ, la police avait toléré un cortège entre la gare et la vieille ville. Les opposants aux mesures ont défilé dans les rues, dans l’effervescence des ventes du jeudi soir, en scandant «liberté». Beaucoup portaient des fleurs en signe de résistance pacifique.

Des engins pyrotechniques ont cependant été déclenchés et des projectiles lancés sur des agents, a indiqué la police. En réponse, celle-ci a tiré des balles en caoutchouc.

Balles en caoutchouc

Plusieurs canons à eau et des balles en caoutchouc ont été utilisés après 21h00, lorsque les manifestants ont tenté de se diriger vers le Palais fédéral, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Plusieurs personnes ont tenté de franchir une barrière devant le bâtiment avant d’être repoussées, selon la police.

Pendant un court instant, des scènes chaotiques ont eu lieu dans les environs de la gare. Aucune victime n’a été signalée. Plusieurs ambulances ont été déployées dans la soirée.

À Willisau, dans le canton de Lucerne, la police a empêché la tenue d’une autre manifestation non autorisée contre les mesures anti-Covid. La police lucernoise a contrôlé et reconduit une soixantaine de personnes, a-t-elle indiqué sur Twitter. La situation est toutefois restée calme, a constaté un photographe de Keystone-ATS.

Policiers en nombre

La police n’a pas pu empêcher la manifestation dès le départ, car d’autres personnes non impliquées dans les protestations auraient été mises en danger, a indiqué à l’agence de presse Keystone-ATS, Reto Nause, le directeur de la sécurité de la ville de Berne. «L’important déploiement [policier, ndlr] s’est malheureusement avéré nécessaire», a-t-il déploré.

La ville de Berne avait annoncé lundi qu’elle ne tolérerait plus de manifestation non autorisée. Il était difficile pour la police d’identifier qui était présent pour manifester et qui faisait ses courses, a précisé Reto Nause, soulignant que des échauffourées ont également éclaté entre opposants aux mesures de restriction et des autonomistes de gauche.

Les forces de l’ordre étaient présentes en nombre dans la capitale en fin de journée avant l’arrivée des manifestants. La police avait déjà bouclé la place Fédérale en fin d’après-midi, avait constaté sur place un journaliste de Keystone-ATS. La clôture devant le Palais fédéral a été réinstallée tandis que des grilles mobiles ont été disposées autour de la place.

De nombreux policiers ont été aperçus dans le centre-ville. En fin d’après-midi, les passants étaient autorisés à traverser la Place fédérale déserte, à l’exception de deux voitures de police et de quelques policiers. Reto Nause avait négocié mardi avec les manifestants sur les conditions d’obtention d’une autorisation à manifester, mais aucun accord n’a été trouvé. Les «Freiheitstrychler» et l’organisation «Mass-Voll» ont appelé leurs partisans à ne pas se rendre à Berne.

Déjà huit manifestations en septembre

Des appels à un rassemblement sous le slogan «Maintenant plus que jamais» ont cependant continué à circuler sur les réseaux sociaux. La police bernoise avait annoncé qu’elle serait présente avec un important contingent pour assurer la sécurité de la population. La majorité des postes de police du canton sont restés fermés jeudi.

À Berne, rien qu’en septembre, huit manifestations d’opposants aux mesures ont déjà eu lieu. Sept d’entre elles étaient non autorisées, dont celle de jeudi dernier. Des violences ont éclaté devant le Palais fédéral. La police a utilisé des canons à eau, du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc.

ATS

