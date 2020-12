Dans cette crise du coronavirus qui semble sans fin, nous ne sommes pas à une surprise près. Les restaurants d’ici devaient rouvrir demain. Ils pourraient bien devoir refermer une semaine plus tard. Les théâtres et cinémas vaudois devaient à nouveau accueillir le public dès le 19 décembre. Ils pourraient devoir ne pas le faire. Les commerces et marchés fermer boutique le dimanche. Ce suspense et ces revirements pourraient être comiques s’il n’étaient pas si dramatiques pour ceux qui sont directement concernés.

On a longtemps accusé les médias de trop soutenir sans critiques la parole gouvernementale. Notamment celle du Conseil fédéral. Et surtout celle sortant de la bouche de celui qui en est devenu la véritable boussole, Alain Berset. Eh bien, quand la boussole des sept Sages devient girouette en fonction du vent qui souffle de Zurich, il y a tout de même de quoi s’énerver!

Disons-le d’emblée, les mesures envisagées sont peut-être pertinentes. Je n’ai pas la compétence pour en juger. Beaucoup d’entre elles sont d’ailleurs déjà en œuvre dans le canton de Vaud et chez nos voisins. Non, le vrai problème est qu’on veuille reprendre la main sur le plan fédéral uniquement lorsque les cas augmentent en Suisse alémanique et baissent ou stagnent en Suisse romande. Alors que nous aurions pu serrer la vis un peu plus tôt. Cette nouvelle épée de Damoclès n’était pas nécessaire. C’est une vraie gifle pour les Francophones.

Il y a quelque chose de passablement déroutant, pour ne pas dire antifédéraliste, à jouer autant le «deux poids deux mesures» dans ce projet de consultation urgente. Ce petit sourire d’Alain Berset à la question de Michel Guillaume lorsque le journaliste du Temps lui demandait s’il avait manqué de courage pour réintroduire une «situation extraordinaire» sur le plan national avait presque quelque chose d’indécent.

On s’est longtemps moqué de la France centralisatrice qui imposait un régime sanitaire strict. On ne sait pas si la méthode est meilleure et plus efficace, mais elle a le mérite d’une certaine clarté et d’une équité qui font défaut ici. «Le système fédéraliste» est exigeant, a répété le ministre de la Santé. Oui, peut-être. Oui sûrement. Oui, heureusement. Encore faut-il en être à la hauteur.