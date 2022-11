Engagement du Conseil fédéral – Berne doit faire mieux pour lutter contre les violences domestiques Le financement des programmes de soutien et de prévention ne suffit pas, a indiqué mardi un rapport du Conseil de l’Europe.

La Stratégie Égalité 2030, adoptée en avril 2021, fait aussi de la prévention et de la lutte contre la violence un objectif central. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Luis Berg

La Suisse peut encore faire mieux en matière de violence envers les femmes. Le financement des programmes de soutien et de prévention reste insuffisant. C’est ce qui ressort d’un rapport du Conseil de l’Europe, qui salue toutefois les progrès dans le domaine.

Le rapport du Groupe d’experts internationaux du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) salue le grand nombre de mesures législatives prises par la Suisse. Et de citer la loi sur l’aide aux victimes d’infractions, qui a permis d’établir les centres cantonaux de consultation pour les victimes.

La collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes est également bien notée par les experts, se félicite le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) dans un communiqué publié mardi.

Mais tout n’est pas rose. Le financement des politiques, programmes et mesures de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes reste insuffisant, selon le Conseil de l’Europe, qui a effectué une visite d’évaluation en février dernier. Les organisations fournissant des services de soutien spécialisés aux victimes de violence ne bénéficient souvent pas d’un financement adéquat et durable.

Disparités cantonales

Ces lacunes mènent à des disparités entre cantons. «Toutes les femmes victimes de violence n’ont pas accès de la même façon à un hébergement en refuge et à un accompagnement de qualité sur l’ensemble du territoire», regrette le GREVIO.

Le rapport du GREVIO demande encore à la Suisse de réaliser des études afin de disposer de plus de données sur les différentes formes de violence, notamment dans le secteur de la justice. Ceci afin de permettre une évaluation de l’efficacité de la réponse pénale à la violence à l’encontre des femmes et d’amender si nécessaire la législation et les pratiques.

Viol à redéfinir

Comme l’avait fait récemment l’ONU dans un rapport, le Conseil de l’Europe se dit «préoccupé» par la définition en vigueur du viol dans le code pénal suisse. Actuellement, seule la pénétration non consentie d’une femme par un homme est considérée comme un viol. Et la victime doit avoir démontré une certaine résistance.

Une modernisation du droit pénal est prévue. Mais les Chambres ne sont pas d’accord: le Conseil des États aimerait s’en tenir au concept «non, c’est non», soit l’expression du refus. La commission compétente du National a récemment déclaré sa préférence pour le principe du consentement, «seul un oui est un oui», également privilégié par les instances internationales et les ONG comme Amnesty International. Le sujet sera sur la table de la Chambre du peuple lors de la session d’hiver.

Le GREVIO a aussi constaté, au sein de l’appareil judiciaire, la persistance «de stéréotypes de genre pouvant conduire à culpabiliser les femmes victimes de violence fondées sur le genre et à minimiser la gravité de ces violences.»

Des constats bien accueillis par les ONG actives dans le domaine. «Le GREVIO confirme ce que nous vivons dans la pratique: la Suisse affiche de gros manques dans la lutte contre la violence et pour protéger les personnes victimes de violence», réagit Simone Eggler, coordinatrice du réseau Convention d’Istanbul (anciennement Terre des femmes). «Il faut désormais enfin libérer des moyens financiers substantiels et durables».

Plan d’action

Le Conseil fédéral de son côté dit s’engager en faveur d’une mise en œuvre systématique des objectifs de la Convention d’Istanbul, entrée en vigueur en 2018 en Suisse. Il a adopté le plan national d’action en vue de la mise en œuvre de la Convention en juin 2022, ce qui devrait permettre des améliorations de la situation, rappelle-t-il dans sa réponse au rapport du GREVIO.

La Stratégie Égalité 2030, adoptée en avril 2021, fait aussi de la prévention et de la lutte contre la violence un objectif central, en mettant notamment l’accent sur les violences de genre et sexuelles.

ATS

