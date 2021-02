Effets du confinement – Berne constate une explosion des cas de violences domestiques Le Canton compte 40% d’interventions en plus en 2020 dans des foyers violents. Une meilleure prévention pourrait aussi expliquer cette augmentation. Lucie Monnat

L’augmentation des cas de violences domestiques pendant le semi-confinement représente une grande crainte pour les spécialistes. VQH

Lors du premier confinement, plusieurs spécialistes s’inquiétaient: la proximité et la crise risquent de faire exploser les violences conjugales. Dans le canton de Berne, ce constat est avéré: les interventions policières pour cause de violences au sein des foyers ont augmenté de 40% par rapport à l’année précédente, révèle le canton dans un communiqué. Au total, les policiers ont dû intervenir 1300 fois.

L’augmentation s’est surtout remarquée le deuxième semestre. «Elle est due à la tension liée à la situation de pandémie, mais il est aussi possible que les efforts faits pour sensibiliser la société à ce phénomène aient porté des fruits, entraînant une hausse des appels à la police», précise le Canton.

Mieux outillés

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la police, entrée en vigueur en 2020, a également permis de compléter les outils de lutte contre la violence domestique. Il est désormais possible d’éloigner l’auteur des violences du domicile commun pendant vingt jours au lieu de quatorze jusque-là. «Les personnes concernées ont ainsi plus de temps pour se remettre, solliciter de l’aide et éventuellement se réorganiser, expliquent autorités du canton de Berne. Ce cas de figure s’est produit en moyenne une fois sur cinq l’an dernier.» La plupart du temps, la mesure a été assortie d’interdictions de contact et de périmètre.

Ce qui est observé à Berne est sûrement vrai pour les autres cantons. Une augmentation a été observée dans plusieurs cantons de Suisse alémanique. À Fribourg, l’association Solidarité Femmes-Centre LAVI a constaté une explosion des appels téléphoniques à sa permanence, rapportait la Liberté le 17 février dernier. En novembre, leur nombre a ainsi triplé par rapport à la même période en 2019 et doublé en décembre. Selon l’association, il s’agit surtout de cas de violences psychologiques, relatées par des femmes ne supportant plus le climat de peur régnant chez elles.

Il semblerait que les cas aient surtout augmenté au cours du deuxième semi-confinement, juste après l’été. Alors que les milieux de la prévention s’inquiétaient du premier «lockdown», les chiffres s’étaient alors montrés rassurants. Le bilan de Genève effectué à l’automne passé démontrait par exemple une certaine stabilité.