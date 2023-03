Mobilité genevoise – Berne approuve la demi-jonction autoroutière de Vernier-Sud Ces travaux, d’un coût de 46 millions de francs, permettront d’améliorer l’accessibilité du nord-ouest de Genève, estime le Conseil fédéral. Objectif 2031. Laurence Bezaguet DÉVELOPPEMENT SUIT

La demi-jonction autoroutière de Vernier-Sud a été approuvée par le Conseil fédéral (image d’illustration). LUCIEN FORTUNATI

La «Tribune de Genève» vient d’apprendre que le Conseil fédéral avait approuvé, lors de sa séance du 3 mars, le projet général concernant la demi-jonction autoroutière de Vernier-Sud, sur l’autoroute A1.

Dans un communiqué de l’administration fédérale, on note que le gouvernement recommande aussi une mesure d’accompagnement, à savoir la réaffectation permanente de la bande d’arrêt d’urgence au sud de la nouvelle demi-jonction: «Ces travaux permettront d’améliorer l’accessibilité du nord-ouest de Genève, de décharger les jonctions de Meyrin et de Vernier, ainsi que de fluidifier le trafic dans le tunnel de Vernier.»

La nouvelle demi-jonction se situera sur la rive droite du Rhône, entre le portail sud du tunnel de Vernier et le pont d’Aigues-Vertes. Le projet comprend une bretelle de sortie en direction de Lausanne et une bretelle d’entrée en direction de la France. Les communes de Satigny, Vernier et Meyrin auront un accès facilité à cette demi-jonction.

Mobilité douce…

La réalisation de ce projet s’intègre dans le développement des zones industrielles de ces trois communes. Celui-ci comprend en outre la réaffectation permanente de la bande d’arrêt d’urgence entre la jonction de Bernex et la nouvelle demi-jonction de Vernier-Sud, dans les deux sens de circulation.

Il prévoit aussi la réalisation d’une nouvelle voie pour la mobilité douce au pied du mur et du talus de la bretelle de sortie. La demi-jonction de Vernier-Sud devrait être mise en service en 2031 en même temps que le barreau routier de Montfleury, planifié par le Canton de Genève.

Les travaux devraient commencer en 2028. Le coût du projet s’élève à quelque 46 millions de francs, dont près de 42 millions, soit environ 90% du montant, sont pris en charge par la Confédération.

Développement suit

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.