Matériel moisi et déchiré – Berne a dépensé des millions pour des masques contrefaits La société suisse Emix Trading a vendu à la pharmacie de l’armée 700’000 masques FFP2 vraisemblablement contrefaits et de qualité inférieure. Enquête. Christian Brönnimann

Les masques FFP2 visiblement contrefaits achetés par la Pharmacie de l’armée suisse. DR

Lorsque la première vague de Covid-19 a déferlé sur l’Europe au printemps 2020, les gouvernements ont été pris de panique. De Paris à Berne et à Madrid, les stocks de masques de protection étaient largement insuffisants pour le personnel soignant. Et on ne parle même pas de la population. En quelques semaines, un marché gris est apparu avec des produits douteux et non certifiés. «Des bandes criminelles» en ont profité, comme l’a relevé au mois de mars l’agence européenne policière Europol.

Aujourd’hui, notre enquête montre que l’armée suisse a acheté de grandes quantités de masques de type FFP2 visiblement contrefaits. Certains des masques étaient aussi infestés de moisissures ou présentaient d’autres défauts de qualité, si bien que beaucoup ont déjà été détruits. Seulement voilà, la Confédération n’a reçu aucune compensation de la part du fournisseur.