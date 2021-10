Décès de l’ancien ministre – Bernard Tapie, le bonimenteur magnifique L’homme d’affaires avait connu la gagne comme la ruine. Le succès, et la taule. Son bagout l’avait propulsé aux sommets du sport et de la politique. Le cogneur infatigable a rendu les armes. Joëlle Meskens, Paris

Bernard Tapie est mort à l’âge de 78 ans, ce dimanche matin à 8h40, a annoncé sa famille. Ici sur le plateau de France 2, le 1er juillet 2013. AFP

«Chaque matin, je me réveille avec l’envie de péter la gueule à mon cancer». Émacié, le cheveu clairsemé, le timbre autrefois tonitruant réduit à un mince filet de voix, Bernard Tapie avait livré ces dernières années l’un de ses ultimes rôles. Même lorsqu’il avait été victime d’une très violente agression chez lui il y a quelques mois, il n’avait pas baissé la tête.

Au crépuscule de sa vie, l’homme aux cent visages disait implicitement la légende qu’il voulait qu’on retienne de lui. Celle du «bon», plutôt que celle de la brute et du truand. Lui, le «Nanard sévèrement burné» comme l’était sa marionnette des Guignols versait même sa larme lorsqu’il était question des supporters de l’OM qui, au stade Vélodrome, avaient affiché leur soutien sur des banderoles: «Courage et merci Boss!» À septante-huit ans, le boxeur qui les avait tous cognés (Jean-Marie Le Pen, les journalistes, les procureurs et le Crédit Lyonnais) a raccroché les gants.