Carnet noir – Bernard Tapie est mort L’ancien ministre et homme d’affaires français, qui souffrait depuis 2017 d’un cancer de l’estomac, est décédé dimanche à l’âge de 78 ans. DÉVELOPPEMENT SUIT

Bernard Tapie à Paris le 4 avril 2019. AFP/Bertrand GUAY

«Dominique Tapie et ses enfants ont l’infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d’un cancer», a fait savoir sa famille par un communiqué transmis à BFMTV. «Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet.»

L’ancien ministre et homme d’affaires a fait part de son souhait d’être inhumé à Marseille, «sa ville de coeur», indique le communiqué.

Développement suit.

AFP/ATS/AMI

