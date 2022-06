Nouveauté éditoriale – Bernard Reichel, une renaissance par ses archives Figure oubliée du XXe siècle, le compositeur et musicien qui a vécu à Genève retrouve la lumière à travers une biographie fouillée et sensible. Rocco Zacheo

On peut se demander, en approchant la vie et le destin de Bernard Reichel, ce qui conduit certains artistes vers l’immortalité et ce qui pousse d’autres vers un oubli profond. Le compositeur et musicien genevois d’adoption, dont on célèbre en 2022 le 30e anniversaire de la disparition, est un membre notable de la seconde catégorie. Ce en dépit d’une production artistique foisonnante, tant sur le plan de la composition – près de 650 œuvres à son actif, de la cantate à la musique de chambre, du symphonique aux pièces pour piano ou orgue – que dans le dessin, pratiqué en amateur éclairé. La biographie que lui consacre le journaliste genevois Julien Rapp répare en quelque sorte cette petite injustice en éclairant les multiples facettes du personnage.

Le travail du rédacteur en chef du mensuel «Meyrin Ensemble» s’est concentré sur l’importante quantité d’archives laissées par Reichel. «Son fils Dominique a conservé la totalité des documents et il s’emploie depuis toujours à valoriser ce legs, note l’auteur par téléphone. De mon côté, je me suis concentré tout particulièrement sur une vingtaine de cahiers intimes qui témoignent notamment de sa relation avec la création musicale.»

De ces traces posthumes surgit un être intrigant, né en 1901 à Neuchâtel et très vite happé par sa vocation. Il sera un excellent organiste après avoir suivi les pas du pédagogue Charles Faller. Il se rapproche de Jaques-Dalcroze, dont il adopte les méthodes en enseignant à son école, et deviendra ami de Frank Martin. Ces histoires, et tant d’autres, retrouvent leur relief dans une publication au graphisme élégant et aux textes riches et soignés.

