À voir sur Netflix – Bernard Madoff revient dans un documentaire fascinant Deux ans après son décès en prison, l’escroc américain est à l’origine d’une série retraçant la manière dont il a monté la plus grande arnaque financière de l’histoire contemporaine. Olivier Wurlod

Au mois de mars 2009, Bernard Madoff avait été condamné à une peine de 150 ans de prison. Deux ans après son décès en prison, le réalisateur Joe Berlinger est allé retrouver victimes, anciens employés, journalistes et agents du FBI pour remettre en lumière toute cette saga. Getty Images via AFP

Depuis 2008 et l’arrestation retentissante de Bernard Madoff à New York, plus personne n’ignore ce que signifie l’expression «chaîne de Ponzi». Un tel jeu de l’avion, jamais personne n’était parvenu à en élaborer un aussi gigantesque et pernicieux que le fondateur de la société financière Bernard L. Madoff Investment Securities. Au total, l’Américain avait encaissé quelque 19 milliards de dollars par l’entremise de plusieurs milliers d’investisseurs et monté un escamotage ayant atteint jusqu’à 65 milliards de valeurs.