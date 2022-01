Le LS en danger de relégation – Bernard Jaton, l’ex-président du LS qui boycotte la Tuilière L’ancien dirigeant ne cautionne pas la politique d’Ineos et encore moins celle du directeur sportif Souleymane Cissé. Il s’en explique. Simon Meier

Bernard Jaton, ancien président du LS, déplore une gestion sportive hors-sol et une absence de direction dans le club propriété d’Ineos. Yvain Genevay / Tamedia

«Le gros problème, c’est l’absence de gouvernance.» Installé au cœur du bouquet de sapins enneigés du Lausanne Palace, Bernard Jaton évoque le sort d’un Lausanne-Sport qui passe sa trêve hivernale au milieu du gué. En manque de points (deux victoires en 18 matches de Super League) et, malgré l’optimisme galopant du directeur sportif Souleymane Cissé, en panne de perspectives. Celles qui se dessinaient joyeusement à l’arrivée d’Ineos, fin 2017, semblent en tout cas très lointaines.

«Je ne suis pas là pour porter des jugements de valeur, assure celui qui dirigea le LS entre octobre 1999 et décembre 2002. Mais avec tout ce que les copains me rapportent, il y aurait matière.» Matière à dire et à redire; à s’agacer et s’inquiéter: les Vaudois ne comptent qu’un point d’avance sur la lanterne rouge lucernoise et une nouvelle relégation au printemps, quatre ans après la dernière, constituerait une catastrophe.