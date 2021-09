Afghanistan, vingt ans après – Bernard-Henri Lévy à Genève: «L’abandon de Kaboul me remplit de dégoût» L’essayiste français est venu à Genève commémorer l’assassinat de «son ami» le commandant Massoud et soutenir «l’idée de l’universalisme des droits de l’homme» qui n’est pas morte en Afghanistan. Olivier Bot , Georges Cabrera

Chemise blanche et tempes grisonnantes, l’essayiste et documentariste Bernard-Henri Lévy est venu rendre hommage à son «ami» le commandant Massoud, ce mardi à Genève. Vingt ans après l’assassinat par un commando d’Al-Qaida du «Lion du Panchir», le chef tadjik demeure cette figure d’une opposition armée aux talibans, que son fils Ahmad, défait par «les étudiants en religion» lundi, peine à incarner.

Pourtant, dans un bref entretien accordé à la «Tribune de Genève», BHL – comme on le nomme à Paris – ne démord pas de sa vision romantique d’un Afghanistan qui ne serait pas prêt à se plier à la charia et voudrait épouser les valeurs de l’occident. Le très médiatisé Français était l’invité du symposium «Out of darkness: Afghanistan, une transition sans fin» de la Mission permanente de la République islamique d’Afghanistan à Genève et la Swiss UMEF university avant de retourner à Paris faire la promotion du nouveau documentaire qu’il cosigne sur les conflits de l’heure, intitulé «Une autre idée du monde».