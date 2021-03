Festival – Berlinale virtuelle et Ours coquin Malgré les pièges du streaming, Carlo Chatrian a concocté une sélection très tenue. Un beau festival vécu à distance. Pascal Gavillet

Une séquence colorée de «Bad Luck Banging or Loony Porn» de Radu Jude, qui a obtenu l’Ours d’Or de Berlin. DR

La Berlinale comme si on y était. Enfin pas tout à fait. Il manquait le tapis rouge autour du palais des festivals, les stars qui sortent des Mercedes pour y défiler, la cohue de l’Hôtel Hyatt juste en face, la foule compacte du Marché du film dans le bâtiment Gropius, les fast-foods asiatiques des Arkaden, la Potsdamer Platz, les files d’attente du public dès l’aube, et l’ambiance, tout simplement. À Berlin, elle est particulière, mélange de mondanités et de campus étudiant. À la place de tout cela, une édition réduite, du 1er au 5 mars, et entièrement en ligne. En juin, l’événement aura lieu en présentiel (avec le même programme? il semble que oui), mais plutôt pour les Allemands. Cela dit, s’accréditer à cette 71e édition n’était pas non plus donné à tout le monde. Seuls les journalistes habitués à couvrir la Berlinale se sont vus offrir un accès aux films. Alors bien sûr, les exclus ont exprimé leur mécontentement. Se retrouvant dans des groupes Facebook en espérant recevoir quand même le fameux sésame. Mais le service de presse avait été clair. Aucune accréditation ne serait délivrée à quelqu’un qui ne désirerait que voir des films et se divertir.