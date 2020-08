Allemagne et Covid-19 – Berlin veut sauver ses boîtes de nuit La crise sanitaire oblige les clubs à fermer leurs portes. Ils luttent pour leur survie, face à l’appétit des promoteurs. Christophe Bourdoiseau Berlin

Des visiteurs découvrent une installation sonore dans Berghain, temple de la techno à Berlin. Fermé en raison de la pandémie, le club s’est mué en espace d’exposition temporaire. Getty Images

Les enfants sont retournés à l’école, les commerces ont rouvert, les tramways circulent… Mais on a l’impression que la vie s’est arrêtée à Berlin. Les clubs sont tous fermés et sans l’animation nocturne, la ville n’est plus la même. «Nous sommes l’ADN de la capitale», rappelle Lutz Leichsenring, le porte-parole de l’association des clubs berlinois (Clubcommission e.V.).