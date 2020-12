Djihadisme – Berlin et Helsinki rapatrient femmes et enfants de Syrie L’Allemagne et la Finlande ont acheminé cinq mères et 18 enfants de nationalité allemande et finlandaise qui avaient épousé la cause du groupe Etat islamique.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas. AFP

L’Allemagne et la Finlande ont annoncé ce dimanche avoir rapatrié du nord de la Syrie cinq femmes, dont certaines visées par des poursuites judiciaires dans leur pays pour appartenance à l’organisation Etat islamique (EI), et dix-huit enfants.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a qualifié cette initiative commune, qui s’est déroulée samedi à bord d’un avion charter spécialement affété, d’opération «humanitaire».

«Les camps du Nord-Est de la Syrie constituent un risque de sécurité sur le long terme, plus les enfants y resteront sans protection ni éducation, plus il sera difficile d’empêcher la radicalisation», a souligné de son côté le ministère finlandais.

Il a ajouté qu’il n’était pas possible légalement de ne rapatrier que des enfants sans leurs mères.

L’Allemagne a acheminé trois femmes et douze enfants, parmi lesquels certains des leurs. Dans le cas de la Finlande il s’agit de 6 enfants et de deux femmes, selon le ministère allemand des Affaires étrangères.

Selon plusieurs médias allemands, ce groupe résidait dans un camp de réfugiés sous contrôle kurde dans le nord de la Syrie.

Ce rapatriement marque une nouveauté pour ces deux pays qui jusqu’ici avaient effectué des rapatriements mais via la Turquie seulement.

Escale imprévue à Vienne

Selon l’hebdomadaire allemand, l’avion charter, parti d’Irak, a dû faire une escale imprévue à Vienne car un enfant souffrait de fortes crampes.

Les trois Allemandes sont âgées de 21, 24 et 38 ans. Elles sont toutes visées dans leur pays d’origine par des poursuites judiciaires pour participation à une organisation terroriste.

Ces trois femmes avaient gagné la Syrie à partir de 2014. Deux d’entre elles pour rejoindre des membre du groupe Etat islamique déjà sur place et se marier avec eux, la troisième en accompagnant son partenaire en Syrie, qui avait fini par être tué, selon les médias allemands.

Interpellée à l’aéroport

L’un des trois Allemandes a été interpellée à son arrivée à Francfort et placée en détention à son arrivée, a précisé de son côté le parquet anti-terroriste allemand dans un communiqué, les deux autres étant laissées en liberté dans l’immédiat.

Outre la participation au groupe EI, celle qui a été incarcérée, identifiée comme Leonara M. et âgée de 21 ans, est soupçonnée par la justice de son pays d’avoir, avec son époux, utilisé une jeune femme yézidie comme esclave à Raqqa.

Son mari était un membre des «services secrets» de l’IE, avec qui elle a eu deux enfants, selon le parquet allemand. L’Allemande avait quitté son pays pour rejoindre la Syrie à l’âge de 15 ans.

Selon le quotidien Bild, il reste encore environ 70 adultes ayant la nationalité allemande dans des camps sous contrôle kurde dans le nord de la Syrie, ainsi qu’autour de 150 enfants de nationaux allemands.

Environ 15 enfants et une dizaine de femmes de nationalité finlandaise sont en outre toujours internés dans des camps du nord-est de la Syrie, selon le ministère finlandais.

Globalement, ce sont plus de 6.000 enfants et autour de 3.000 mères de nationalité étrangère, dont 600 enfants et 300 femmes venant de pays de l’Union européenne, qui se trouvent dans ces camps, a-t-il précisé.

La moitié des enfants ont moins de cinq ans, a-t-il ajouté.

AFP/NXP